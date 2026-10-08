Levante si interroga sull'amore. Un disco emozionante e divertente

Milano, 8 ott. (askanews) - Un album che è frutto di una lunghissima ricerca, di tante riflessioni e di un'analisi dei sentimenti. Levante esce con "Dell'amore il fallimento e altri passi di danza". Un disco onesto, emozionante, dilaniante e divertente.

"E quindi l'ultima parola, l'ultima frase di questo disco è non devi uccidere l'amore. Ho capito che stavo semplicemente reiterando un pattern, per cui se il più grande amore della mia vita, che io avevo tanto amato, mi è abbandonato, allora non sarebbe mai più successo. E quindi qualsiasi uomo, (2:29) qualsiasi amore della mia vita, l'avrei allontanato prima. C'è una sorta di sfiducia e di paura verso il lasciarsi andare, lasciarsi amare".

I 15 brani più che dai un fil rouge sono legati dal colore arancione.

"Tutte queste storie avrebbero avuto bisogno di una (5:09) luce arancione, di un avvertimento, di un allert, di un rallenta sta per diventare rosso, sta per andarti a schiantare. Ecco, tutte queste storie hanno mancato un arancione".

Un lavoro intenso e stratificato, con uno speciale cameo della figlia, che racconta la difficoltà di amare veramente ma dove c'è anche il seme della speranza.

"Noi stiamo vivendo in un momento in cui l'amore non c'è e facciamo un po' fatica a trovarlo. (3:39) E dici bene, è la conseguenza di un gigantesco individualismo, un gigantesco ego.

Là dove c'è l'ego non esiste l'amore. I passi di danza per me sono la vita. Perché io ci immagino danzatori su questa terra, ci immagino ballerini sulla musica che ci capita e uno spera sempre di ballare su musica divertente ma a volte non è così. Però quello che posso dirti è che il desiderio di collettività in me è grande".

Un album che Levate porterà anche live, con due concerti a Milano, dove sprigionerà tutta la sua carica rock and roll.

"Io sui palchi sono molto energica, sono molto sono sempre in movimento, tutte le foto che provano a farmi sono sfocate io sono sfocata, sul palco non mi prendi".