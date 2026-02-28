Levante: bacio a Gaia? No censura ma non dovrebbe creare dibattito

Sanremo, 28 feb. (askanews) - Il bacio con Gaia sul palco? "A me non fa nessun effetto un bacio in bocca tra due ragazze o due ragazzi, chiaramente. Siamo abituatissimi. In casa siamo omosessuali, siamo etero. Non faccio queste distinzioni qua. È un bacio d'affetto se proprio devo giustificarlo. Se invece ci riteniamo dalle persone intelligenti non devo dire nulla sul bacio". "E non c'è stata censura".

Così Levante, in conferenza stampa a Sanremo, rispondendo sul bacio saffico a fine esibizione con Gaia nella serata dei duetti per cui si è ipotizzata una "censura", in quanto non si è visto in tv perché le telecamere hanno allargato l'inquadratura.

"Però veramente non era programmato - ha detto - per cui chiaramente la regia non mi ha inquadrato. Io non l'ho fatto alle prove. Ieri mattina che abbiamo provato con Gaia, abbiamo fatto il sound check, la prova del suono, quindi non la prova della regia. È venuto un bacetto. Poi le ho detto, scusa, te l'ho dato senza il tuo consenso. E poi mi sono detta: no, puoi fare quello che vuoi. E da lì ho detto: beh, magari le do un bacio alla fine... Ma non lo sapeva nessuno... Ci tengo a dirlo non perché debba giustificare, non sarò mai omertosa". "Queste camere sono automatizzate, si muovono per come è stata fatta la prova - ha spiegato ancora - non devo giustificarlo.... In realtà sono stata dispiaciuta che non sia stato ripreso. Poi però l'hanno pubblicato tutti. Un altro aspetto invece importante non è tanto la censura che non c'è stata, ma il fatto che questa cosa crei dibattito, e non dovrebbe. Io non l'ho fatto perché volevo provocare, l'ho fatto come faccio con mia sorella, a mia madre, mia cugina, le mie amiche. Io l'ho dato così".