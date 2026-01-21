L'Europarlamento chiede parere alla Corte Ue su accordo col Mercorsur

Milano, 21 gen. (askanews) - Il grido di gioia degli agricoltori alla notizia che la plenaria del Parlamento europeo ha approvato a Strasburgo una mozione per chiedere alla Corte europea di Giustizia di valutare se l'accordo con il Mercosur sia conforme ai Trattati Ue.

La Corte europea di Giustizia dovrà ora esaminare, secondo le indicazioni contenute nel testo adottato, la base giuridica dell'accordo commerciale interinale (Ita) e dell'accordo di partenariato (Empa) tra l'Ue e il Mercosur.

In attesa del parere della Corte, il Parlamento europeo potrà ora continuare l'esame dei testi ma dovrà attendere la pubblicazione del parere prima di poter approvare o respingere la ratifica dell'Ita, che consente l'entrata in vigore provvisoria dell'accordo commerciale.

"La Commissione si rammarica di questa decisione del Parlamento europeo", ha dichiarato il portavoce di Bruxelles, Olof Gill". Bene il blocco della ratifica del Mercosur, bisogna tutelare la nostra produzione, hanno commentato in Italia dalla Lega. Mentre secondo il Partito Democratico il rinvio è una scelta miope che mina la credibilità dell'Unione Europea.

Proseguono intanto le proteste degli agricoltori davanti all'Europarlamento a Strasburgo. Tra i timori del settore sull'accordo di libero scambio con Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay: costi molto più bassi, standard di qualità minori e un modello economico che penalizza i produttori europei. Malgrado le salvaguardie previste dall'accordo, che gli agricoltori ritengono inadeguate per proteggere la produzione agricola Ue.