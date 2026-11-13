L'Euphoria di Julian Rosefeldt, un fim del realismo capitalista

Firenze, 13 nov. (askanews) - Un film potente, profondo e leggero, filosofico e misterioso: la nuova opera di Julian Rosefeldt, "Euphoria", presentata in anteprima nazionale al festival Lo schermo dell'arte di Firenze, è qualcosa che dimostra che il presente è complesso, ma ci sono linguaggi che lo possono affrontare con spirito critico, anche se si ragiona di un tema colossale come quello della riflessione sul sistema economico dominante.

"Credo che sia necessario parlare di capitalismo - ha detto Rosefeldt ad askanews -. È l'aria che respiriamo, è il sistema che, ancora oggi, si impone come il più efficace nell'organizzare l'economia su scala globale. Il mio lavoro si concentra su questo interrogativo: perché è così seducente e di tale successo? È proprio questo l'aspetto evocato dal titolo, 'Euphoria'. Perché continua a essere il sistema dominante, quello che ha avuto la meglio nel nostro mondo? Parlarne, nel mio caso, significa farlo attraverso il linguaggio dell'arte, fatto di immagini enigmatiche che, si spera, sollevino interrogativi diversi rispetto al consueto discorso politico".

Nel film, 90 minuti pieni di lucidità e visioni, di citazioni e di momenti sorprendenti, ci si addentra in quello che Mark Fisher ha definito "realismo capitalista" e lo si fa dall'interno del sistema, compromettendosi, e da questa prospettiva, necessaria, diventa possibile dire qualcosa che poi ha un impatto. E il lavoro di Rosefeldt lo ha. "Per me - ha aggiunto - l'arte schiude uno spazio poetico in cui è possibile riflettere su questioni sociali o politiche in modo diverso dal solito, tanto più che il nostro modo di esercitare la critica è ormai diventato, per così dire, 'addestrato'. Il capitalismo ha assorbito da tempo la critica che gli veniva mossa; di conseguenza non ci resta che operare all'interno del sistema stesso. L'arte, in quanto linguaggio in sé, offre la possibilità di porre domande attraverso le immagini, attraverso enigmi o spazi di natura poetica".

Usando tanti stilemi del cinema e con scene totalmente indimenticabili, come quella di una tigre che canta nel supermercato, "Euphoria" si colloca al centro del senso del presente, dà voce ai filosofi, accetta il fatto che se il capitalismo estremo è l'aria intorno a noi, e senza l'aria non possiamo vivere, è anche un veleno che ci sta soffocando. Il film non dà risposte, ma ci mette di fronte a questa fertile problematicità. "Io non ho un messaggio precostituito da trasmettere allo spettatore - ha concluso Rosefeldt -. Tuttavia, sono felice se, attraverso il linguaggio dell'arte, riesco ad aprire uno spazio in cui le persone possano immergersi in questo testo e approfondire i temi dell'arte, guardandoli sia attraverso la lente di grandi pensatori del passato, sia tramite il mio linguaggio visivo e la mia musica".