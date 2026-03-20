ULTIME NOTIZIE 20 MARZO 2026

"Let Cuba Breathe", partita flottilla contro blocco energetico a Cuba

Roma, 20 mar. (askanews) - Sono partite le imbarcazioni della flotilla internazionale diretta a Cuba con l'obiettivo di rompere il blocco energetico imposto negli ultimi mesi dagli Stati Uniti e portare aiuti solidali sull'isola. A bordo delle imbarcazioni che raggiungeranno Cuba nelle prossime ore anche 4 italiani: Martina Steinwurzel (nel video), Umberto Cerutti e Paolo Tangari di AICEC, membri dello European Convoy, insieme a un esponente dei Camalli di Genova.

Nelle prossime ore le imbarcazioni - rendono noto gli organizzatori in un comunicato - cariche di aiuti umanitari, raggiungeranno il resto della delegazione a L'Avana, dove è previsto il ricongiungimento del convoglio. L'arrivo della flotilla "Nuestra America" è previsto indicativamente nella giornata di sabato 21 marzo.

All'interno della mobilitazione opera anche l'European Convoy to Cuba, sezione europea della spedizione, a guida italiana tramite AICEC (Agenzia Interscambio Culturale ed Economico con Cuba). Il convoglio in parte già arrivato a Cuba nelle scorse ore per via aerea riunisce 19 paesi, più di 50 associazioni e collettivi, 13 movimenti politici e sindacali e 4 europarlamentari, e ha già contribuito alla consegna di oltre 5 tonnellate di medicinali e materiali sanitari. Le prime azioni della missione hanno già riguardato la distribuzione di medicinali e beni di prima necessità alle strutture sanitarie cubane.

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