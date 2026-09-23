"L'Estranea" di Strippoli è il film candidato dall'Italia agli Oscar

Roma, 23 set. (askanews) - E' "L'Estranea" di Paolo Strippoli il film che rappresenterà l'Italia alla 99 edizione degli Academy Awards , nella selezione per la categoria International Feature Film Award. A deciderlo è stato il Comitato di Selezione istituito dall'ANICA su incarico dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences che ha motivato la scelta affermando che si tratta di "un film nuovo, di genere, di un giovane autore, che ha da poco iniziato il suo percorso ed è stato apprezzato dal pubblico e dalla critica nazionale e internazionale".

"L'Estranea" era stato infatti presentato in concorso alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia dal regista e dagli interpreti Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi, e ha appena conquistato anche il pubblico del Toronto International Film Festival.

Il film che sarà nei cinema italiani dall'8 ottobre racconta, tra thriller e mistero, la storia di Anna, interpretata da Jasmine Trinca, che si presenta all'improvviso a casa della figlia per confessarle una verità nascosta per 20 anni: un patto stretto con una donna misteriosa, "l'estranea"-Valeria Bruni Tedeschi. Un segreto che adesso "reclama" il suo prezzo da pagare.

Ora il film concorrerà per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall'Academy e che sarà resa nota il 15 dicembre 2026. L'annuncio delle nomination della cinquina finale è previsto per il 21 gennaio 2027, mentre la cerimonia di consegna degli Oscars si terrà a Los Angeles il 14 marzo 2027.