L'Estonia denuncia all'Onu l'invasione russa del suo spazio aereo

Nazioni Unite (New York), 22 set. (askanews) - "Non solo una violazione del diritto internazionale, ma anche un'escalation destabilizzante che avvicina l'intera regione al conflitto più di quanto sia mai avvenuto negli ultimi anni". Così il ministro degli Esteri dell'Estonia Margus Tsahkna a margine della riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu sulla violazione dello spazio aereo del suo paese da parte di tre jet russi venerdì scorso, che è durata 12 minuti, prima che degli aerei militari F-35 italiani di stanza nel paese baltico come parte della sorveglianza aerea della Nato, li scortassero fuori dall'aerea.