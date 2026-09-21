L'estate di Firenze, "Record di presenze, nonostante il caldo"

Firenze, 21 set. (askanews) - Firenze è una delle città simbolo del turismo in Italia e una meta globale. Tra arte e territorio la sua offerta si è negli anni arricchita e si è fatta più internazionale. Per fare un bilancio della stagione estiva 2026 abbiamo incontrato Marco Del Lama, General manager dello storico hotel IL Tornabuoni.

"Devo dire - ha spiegato ad askanews - che è stata un'estate molto interessante, molto interessante per tutti. Il tempo è stato molto caldo, devo dire, le temperature sono state molto alte, ma nonostante questo ci sono stati buoni afflussi di clientela. Abbiamo fatto un'occupazione e un fatturato in linea con le aspettative, anzi direi che è anche un pochino sopra le aspettative, soprattutto per il mese di agosto, che per noi è stato sbalorditivo: abbiamo sfiorato il 90% di occupazione che per la città di Firenze nel mese di agosto è veramente una cosa molto rara io ormai sono in piazza a Firenze da diversi anni e non avevo mai visto il 90% di occupazione ad agosto".

Numeri importanti che fanno da complemento al discorso sull'allungamento delle stagioni, che l'intero comparto del turismo italiano sta affrontando. Ma chi sono i clienti di un albergo come IL Tornabuoni? "Noi lavoriamo tanto con il turismo americano - ci ha risposto il direttore - questa è la nostra fetta più importante quindi questo vale un po' per tutti gli hotel chiaramente di Firenze soprattutto nel settore luxury,e quindi sì direi americani per per la maggior parte".

L'estate, cambiamento climatico permettendo, sta finendo, ma il lavoro di chi offre ospitalità non si ferma. "Il mio obiettivo - ci ha detto ancora il GM dell'hotel, che è parte della collezione VRetreats di VOIHotels - è mantenere l'hotel vivo questo è sempre il mio obiettivo quindi riuscire a trasmettere al cliente una energia, una vibe come si dice, anche nei mesi che in teoria sono quelli un pochino più spenti, come l'autunno e il inverno. Per cui il mio obiettivo è mantenere due outlet, per quanto riguarda l'F&B, due outlet aperti che sono il nostro ristorante il Magnifico, oltre al bar il Magnifico adiacente, ma continuare con il progetto pizza. Stiamo avendo questa bellissima collaborazione con il pizza chef Manuel Maiorano e abbiamo creato questo binomio, questa collaborazione bellissima nella nostra terrazza Butterfly d'estate, quindi dal mese di aprile sta ancora andando avanti. Inizialmente dovrà essere un progetto prova fino a fine stagione, ma continueremo anche da novembre, perché è progetto che è andato alla grande".

Altri progetti riguardano il Natale e il periodo delle vacanze di fine anno. "Abbiamo coinvolto una serie di artigiani del lusso - ha concluso Marco Del Lama - che stanno proponendo le loro idee per gli addobbi natalizi qui al Tornabuoni".

E guardare al territorio, coinvolgendo più settori dell'economia, è un modo di strutturare il turismo in maniera più diffusa e, si spera, meno impattante.