L'esercito israeliano: leadership iraniana scossa, avanti più forte

Roma, 5 mar. (askanews) - L'esercito israeliano ha dichiarato che la sua campagna di attacchi contro l'Iran ha già "scosso" la leadership clericale del Paese, aggiungendo che continua a provocare danni sempre più ingenti. "L'obiettivo dell'operazione è infliggere gravi danni al regime terroristico iraniano finché non rimuoverà la minaccia esistenziale", ha affermato il portavoce militare, generale di brigata Effie Defrin, parlano in tv.

"Per me è importante dire che il regime è già scosso ha aggiunto - è stato scosso dal primo attacco di sabato mattina, quando la leadership è stata ostacolata. E ogni giorno continuiamo a destabilizzarlo sempre di più, ad aggravarne i danni finché la minaccia esistenziale non sarà rimossa", ha aggiunto.

Oltre agli attacchi contro l'Iran, Israele continua ad attaccare obiettivi di Hezbollah anche in Libano.