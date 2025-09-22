ULTIME NOTIZIE 22 SETTEMBRE 2025

Leonora Carrington a Palazzo Reale: arte, mistica e femminismo

Milano, 22 set. (askanews) - Un'artista potente e impossibile da chiudere in una sola definizione, che negli ultimi anni è stata riscoperta e rivalutata, anche alla luce della perdurante forza contemporanea dei suoi lavori. Palazzo Reale a Milano dedica una retrospettiva a Leonora Carrington, nata in Inghilterra nel 1917 e morta in Messico nel 2011, per provare a esplorare i suoi mondi creativi.

"Leonora Carrington - ha detto ad askanews il curatore Carlos Martìn - è un'artista non solo che ha vissuto gli anni del Surrealismo, è una parte importante della sua storia, ma anche perché il suo vissuto riflette molti aspetti contemporanei. Diciamo che è una donna migrante che ha dovuto esiliarsi in Messico dalla guerra, che è una donna alla ricerca della spiritualità, ma da un punto di vista molto eterodosso, alla ricerca di spiritualità, diciamo così, fuori dalla norma e di modi di conoscenza che non sono gli abituali. Che è una donna che vissuto anche la malattia psichica, che qualcosa che molto nel momento presente, e che una donna che è stata anche una delle più interessanti artiste femministe dagli anni 20, anni 30 in poi".

Le visioni di Carrington, che è stata pittrice e scultrice, ma anche scrittrice e drammaturga, brillano per il loro mistero, ma è un mistero che si trasforma spesso in rivelazione, in occasione per ampliare gli spazi dell'arte e del pensiero, alla luce di una libertà creativa che usciva da ogni schema. "Molti dei suoi lavori - ha aggiunto la curatrice Tere Arcq - sono mappe molto complesse dalla sua continua ricerca di comprendere se stessa, di trovare un suo posto nel mondo, la sua identità. Per molti anni ha studiato e praticato discipline spirituali ed esoteriche, per esempio era molto interessata al Buddismo tibetano, alla Cabala, al Sufismo e allo Gnosticismo. Ma studiava anche antiche tradizioni come quelle dei tarocchi, dell'astrologia e diverse forme di divinazione che ha usato in modi molto particolari per trasformare la coscienza".

La mostra di Palazzo Reale segue la vita cosmopolita e in continuo movimento di Leonora Carrington e prova a raccontare i diversi periodi con dei nuclei di opere nello spirito di ricostruire il viaggio, fisico e spirituale, di un'artista unica.

L'esposizione è promossa dal Comune di Milano-Cultura, prodotta da Palazzo Reale, MondoMostre, Civita Mostre e Musei ed Electa e ha il Gruppo Unipol come Main partner.

