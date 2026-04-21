Leone XIV rende omaggio a Papa Francesco, a un anno dalla sua morte

Malabo, 21 apr. (askanews) - Durante il volo da Luanda, in Angola, a Malabo, in Guinea Equatoriale, Papa Leone XIV ha reso omaggio a Papa Francesco, esattamente un anno dopo la sua scomparsa. "Vorrei ricordare in questo primo anniversario della sua morte Papa Francesco, che ha lasciato, donato, tanto alla chiesa con la sua vita, la sua testimonianza, la sua parola e le sue gesta. Tante volte quello che ha fatto vivendo veramente la vicinanza ai più poveri, a quelli più piccoli, ai malati, ai bambini, agli anziani" ha detto il Pontefice che poi ha espresso la sua gratitudine per "il grande dono" che la vita del suo predecessore ha rappresentato "per tutta la Chiesa e per tutto il mondo".