Roma, 28 nov. (askanews) - Papa Leone XIV ha visitato ieri la basilica di Sant'Andrea delle Fratte, nel centro storico di Roma, per il primo di cinque appuntamenti pastorali previsti nelle parrocchie della diocesi in occasione dell'Avvento.

Accolto dai fedeli e dalla comunità religiosa, il Pontefice ha deposto un omaggio floreale e si è raccolto in preghiera davanti alla Vergine Maria, prima di celebrare la Messa e incontrare i gruppi parrocchiali.

La visita di ieri ha inaugurato un percorso di incontri con le comunità della capitale, durante il quale Leone XIV ha richiamato il ruolo delle parrocchie nella vita dei quartieri e l'attenzione della Chiesa alle condizioni sociali della città.

"Il Signore ci invita a offrirgli il poco che abbiamo - ha detto il Papa -. Un'umanità ferita dalla perdita della pace, giovani che faticano a costruire il proprio futuro, famiglie nelle quali si è perso il dialogo e la solitudine di tante persone nelle nostre città".

"Il centro storico della nostra città è come una tavola imbandita davanti agli occhi del mondo: monumenti, palazzi, negozi, ristoranti, pellegrini e turisti provenienti da ogni continente. Eppure attorno a questa tavola - ha proseguito Leone XIV - vivono e lavorano persone che spesso rimangono invisibili. Ci sono poveri che dormono per strada, anziani lasciati soli. Ci sono tanti fratelli e sorelle stranieri e lavoratori i cui salari feriscono la loro dignità".