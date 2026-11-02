ULTIME NOTIZIE 02 NOVEMBRE 2026

Leone XIV celebra la messa al Verano e chiede di "far tacere le armi"

Roma, 2 nov. (askanews) - In occasione della commemorazione di tutti i defunti, il 2 novembre, Papa Leone XIV ha celebrato una messa al cimitero monumentale del Verano a Roma. Davanti ad alcune centinaia di fedeli raccolti nel grande ingresso che introduce alle sepolture, Prevost ha dedicato la sua preghiera a tutte le persone in lutto, in particolare a coloro che hanno perso i propri cari a causa delle guerre e nel chiedere la fine dei conflitti armati, ha affermato: "In questo momento vogliamo pregare per quanti hanno perso da poco una persona cara, in particolare per coloro ai quali l'ha strappata l'assurda violenza della guerra, possano le lacrime di tante madri, di tanti bambini, di tanti anziani toccare le coscienze di chi ha potere di far tacere le armi".

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