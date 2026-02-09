ULTIME NOTIZIE 09 FEBBRAIO 2026

Leonardo Maria Del Vecchio (Pantani): 7 mld? Preso la Play e mezza editoria

Roma, 9 feb. (askanews) - "Precisiamo per chi ci ascolta e vede da casa che noi consigliamo sempre di fare insieme, guardare e ascoltare e vedere... Il settore su cui noi stiamo lavorando. 7 miliardi sono tanti, non siamo ancora in doppia cifra, perché 12 o 20 sono meglio di 7. Posso dirle che mi sono comprato la Play, l'album della serie B e mezza editoria italiana": esilarante Ubaldo Pantani nei panni (quasi identici) dell'erede di Luxottica Leonardo Maria Del Vecchio, "intervistato" da Fabio Fazio a Che tempo che Fa sul Nove.

