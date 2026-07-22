Leonardo, Macrì: alla guida nuovo ecosistema innovazione

Londra, 22 lug. (askanews) - "Con orgoglio possiamo affermare che Leonardo è oggi la prima azienda manifatturiera del Paese. Siamo alla guida di un nuovo ecosistema dell'innovazione e di un'economia dell'innovazione destinata ad affermarsi sempre di più nei prossimi anni". È quanto ha dichiarato ieri Francesco Macrì, presidente di Leonardo, presso il Media Space AIAD al Farnborough International Airshow.

"Al nostro fianco - ha spiegato Macrì - ci sono circa 33mila dipendenti e un indotto industriale importante, composto soprattutto da piccole e medie imprese. L'84% dei nostri fornitori contribuisce all'economia industriale e distrettuale di gran parte d'Italia. Queste imprese collaborano con noi nei nuovi processi di innovazione, che continueranno a far crescere nel tempo una nuova economia a sostegno dell'intero sistema Paese".