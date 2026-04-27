Leolandia inaugura nuova montagna russa: "Allarghiamo il pubblico"

Capriate, 27 apr. (askanews) - Una nuova attrazione adrenalinica per coinvolgere il pubblico dei ragazzi e confermare un progetto di crescita e di investimenti importante. A Leolandia, il parco divertimenti di Capriate in provincia di Bergamo, è stata inaugurata "Reversum", la prima montagna russa aperta in Italia negli ultimi dieci anni: un roller coaster i cui vagoni ruotano su loro stessi durante il percorso, accentuando l'imprevedibilità del giro e la sua unicità alla fine. E per il parco è un giornata importante.

"È un grosso investimento - ha detto ad askanews Giuseppe Ira, presidente di Leolandia - che chiaramente racchiude un programma che noi abbiamo annunciato nel 2023, dicendo che avremmo fatto 30 milioni di investimenti, non ci credeva nessuno e invece ne abbiamo spesi addirittura 34. Questa è una giostra che effettivamente va addirittura al di là delle nostre aspettative. Quello che speriamo è di avvicinare un pubblico che purtroppo ci vedeva solo come un parco dei bambini, invece oggi vogliamo che diventi il parco per tutte le famiglie e quindi i bambini più grandi avranno 10 giostre adrenaliniche su cui scatenare la loro voglia di movimento e nello stesso tempo i fratellini più piccoli avranno di che divertirsi con tutto quello che già il parco offre".

L'obiettivo, con l'arrivo della nuova attrazione, è quello di vedere crescere gli ingressi del 10% entro fine anno per poi continuare a guardare al futuro. "L'obiettivo è quello di investire, investire, investire - ha aggiunto il presidente Ira - e, solo per dare un dato: noi abbiamo 250.000 metri quadrati, quindi più di quello che voi oggi vedete come Leolandia, che sono 200.000 mq, in più ancora tutti da sviluppare qui attaccati sono terreni che sono proprio limitrofi alla strada quindi la possibilità di espansione di questo parco è veramente enorme. Però quello che sottolineo, è che abbiamo fatto tutto da soli con grandi aumenti di capitale. Siamo arrivati a mettere fino a 100 milioni di equity in questa operazione e ancora adesso siamo 100% italiani".

Il giro inaugurale di "Reversum" ha visto la partecipazione straordinaria di Ginevra Panzeri, giovane pilota di Formula 4 sostenuta da Leolandia, già distintasi a livello internazionale. "È un'emozione fantastica - ci ha detto - è veramente una bellissima giostra e a chi è appassionato di velocità o normalmente ama un po' di adrenalina la consiglio, è veramente stupenda".

L'inaugurazione della nuova montagna russa, prodotta dal colosso tedesco Mack Rides, segna anche il simbolico avvio delle celebrazioni per i 55 anni di Leolandia, che entreranno nel vivo a luglio.