Leo e Pandolfi in coppia, tra maschilisti inconsapevoli e donne libere

Roma, 19 gen. (askanews) - Lei è una brillante insegnante di liceo, femminista, libera e indipendente. Lui, appena diventato preside, è rigoroso e tradizionalista. Quando si incontrano l'attrazione è forte, ma pian piano emergono le diverse visioni del mondo. Succede nella nuova commedia di Massimiliano Bruno "2 cuori e 2 capanne", nei cinema dal 22 gennaio, interpretata da Edoardo Leo e Claudia Pandolfi.

Nel film la protagonista considera il suo compagno un "maschilista inconsapevole", lui si interroga , e apre gli occhi su molte cose. Leo a proposito di questo ha detto: "Hai sentito dire a casa tua 'mogli e buoi dei paesi tuoi' e non ti sei mai posto il problema che quella frase è di una cattiveria allucinante, in cui vengono messe le donne alla stregua delle vacche. Lì sta la roba. Allora, anche se in ritardo, faccio un mestiere in cui ho un megafono un po' più alto di altri, mi ci devo concentrare su quella roba, sennò divento complice".

Per Pandolfi oggi è fondamentale coinvolgere anche gli uomini nella lotta contro maschilismo e patriarcato. "C'è stato bisogno di un femminismo radicale, abbiamo avuto bisogno di Carla Lonzi. - ha detto l'attrice - Però adesso abbiamo capito che probabilmente non è utile a nessuno perché questo corrisponde a una chiusura totale e all'impossibilità di trovare un punto in accordo".

Nel film Bruno fa emerge anche la necessità di un'educazione sessuo-affettiva nella scuola, che nel film viene rivendicata dagli studenti dei due protagonisti. "In Spagna 30 anni fa hanno fatto una politica nelle scuole, di avere uno sportello psicologico, fare l'educazione sentimentale e sessuale. E negli ultimi 30 anni c'è stato un calo del numero dei femminicidi" ha ricordato il regista.