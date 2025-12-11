Lenti a contatto, un'iniziativa a Milano per informarsi e orientarsi

Milano, 11 dic. (askanews) - "Pop Up Your Vision", l'iniziativa gratuita dedicata all'orientamento per la correzione dei difetti visivi grazie all'impiego delle lenti a contatto, resterà attiva in Piazza Gae Aulenti a Milano fino al 15 dicembre. La postazione è promossa da Alcon e aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 19, per approfondire il tema del benessere visivo con il supporto di professionisti.

Secondo l'Indagine Vision Needs Monitor 2024, l'87% della popolazione italiana sopra i 15 anni ha bisogno di una correzione visiva, con prevalenza di miopia (43%) e presbiopia (41,4%), ma anche la presenza di astigmatismo (31,9%) e ipermetropia (15,5%). Tuttavia, solo il 10% utilizza le lenti a contatto, mentre il 42% si dichiara interessato a provarle. Molti dei freni all'uso delle lenti a contatto derivano da percezioni o timori ricorrenti: dubbi sul comfort, preoccupazione per la sensazione di corpo estraneo o paura di non riuscire a gestirne l'applicazione. Un confronto diretto, secondo gli esperti, può aiutare a superare queste incertezze e un accompagnamento passo dopo passo può rendere l'esperienza con le lenti a contatto più consapevole e serena.

Le lenti a contatto permettono anche di rispondere alle esigenze di chi pratica sport, consentendo una migliore visione periferica e maggiore libertà nei movimenti. Inoltre lo spazio Pop Up offre un punto di aggiornamento su materiali più tollerabili, maggiore ossigenazione e possibilità di correzione più estese anche per astigmatismo e presbiopia.