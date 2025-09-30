LENS: nasce a Milano la community europea di chirurgia robotica

Milano, 30 set. (askanews) - A Milano ha preso il via LENS, la nuova community europea di chirurgia robotica ideata da Medtronic. Un progetto che unisce oltre 60 chirurghi specialisti in urologia, ginecologia e chirurgia generale, provenienti da tutta Europa, per condividere esperienze, innovazione e formazione continua sull'utilizzo della piattaforma Hugo RAS, il sistema robotico per la chirurgia mininvasiva già adottato in oltre trenta Paesi. Abbiamo parlato con Manuel Abate, Senior Business Director Surgical Italy:

"Il LENS è un'iniziativa che parte da Milano e si svilupperà a livello internazionale con l'obiettivo di riunire utilizzatori ed esperti della chirurgia robotica mininvasiva per creare un momento di networking e condivisione. In questi giorni abbiamo condiviso lo stato dell'arte, abbiamo analizzato i progressi fatti e abbiamo, attraverso un interscambio con i nostri operatori, condiviso, capito e sviluppato quelle che sono le idee per il prossimo futuro".

LENS - acronimo di Learn, Engage, Network, Support - è molto più di un forum: è un ecosistema in continua espansione, destinato a diventare punto di riferimento per i professionisti del settore che nei due giorni di forum si sono confrontati sugli usi e il futuro della robotica in medicina. È poi intervenuto Bernando Rocco Università Cattolica - Policlinico Gemelli Roma:

"Abbiamo avuto occasione di confrontarci su tante tematiche importanti: di tecnica, di costi, di gestione, di organizzazione di sale operatorie. È fondamentale che gli esperti che utilizzano questo tipo di tecnologia abbiano il modo di mettere sul tavolo gli elementi importanti anche per lo sviluppo di queste tecnologie per tutto l'ecosistema che gira intorno al mondo della robotica e neurologia".

Infine è intervenuta Francesca Ciccarese Chirurgia Policlinico San Marco Zingonia:

"Per il chirurgo un comfort che non è da meno rispetto a quello che può essere per il paziente. Spesso il chirurgo non viene preso in considerazione in quanto il suo dovere operare e portare a termine il massimo dei modi di intervento. Chiaramente con la robotica il comfort determinato dalla robotica dà uno step in più rispetto a quello che può essere anche l'abilità chirurgica".

Dopo Milano, il progetto proseguirà in Spagna e in altri Paesi europei, per poi crescere a livello globale. Medtronic conferma così il proprio ruolo pionieristico nella chirurgia robotica: non solo sviluppando soluzioni tecnologiche avanzate, ma costruendo una vera e propria rete globale di professionisti uniti dall'obiettivo comune di migliorare la qualità delle cure per i pazienti.