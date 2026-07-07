L'energia contagiosa della Musica di Renzo Rubino riempie Martina Franca

Martina Franca, 7 lug. (askanews) - Grande successo in Piazza XX Settembre a Martina Franca per la terza edizione di Compà - L'Unione fa la Banda e l'Italia, il festival ideato e diretto da Renzo Rubino che celebra la tradizione bandistica pugliese in una chiave contemporanea, quest'anno dedicato all'80° anniversario della Repubblica Italiana e realizzato con il patrocinio del Comune di Martina Franca.

Sul palco, insieme alla Sbanda diretta dal Maestro Gianluca Bennardo, gli artisti si sono alternati in versioni inedite dei loro brani più celebri. Nada ha aperto la serata con Senza un perché, eseguita insieme a Renzo Rubino, per poi emozionare il pubblico con Luna in piena, Ma che freddo fa e Amore disperato. Gnut ha portato sul palco il suo cantautorato con Nun te ne fa, Nu poco e bene e L'ammore o vero, fino al duetto con Renzo sulle note di Napul'è. I Sud Sound System hanno acceso la piazza con l'energia di Sciamu a ballare e Le radici ca tieni, mentre Filippo Graziani ha reso omaggio al repertorio del padre Ivan con Lugano addio e Agnese, condividendo con Renzo il palco su Pigro.

Paola Turci ha regalato uno dei momenti più intensi della serata con La lontananza, interpretata insieme a Renzo Rubino, seguita da Vita mia, Fatti bella, Bambini e Questioni di sguardi. Gran finale con Max Gazzè, che ha trascinato il pubblico con Ti sembra normale, La vita com'è, Mentre dormi e Sotto casa, fino al duetto con Renzo sulle note di Una musica può fare.

Nel corso della serata Renzo Rubino, padrone di casa del festival, ha eseguito alcuni brani del suo repertorio, tra cui La Madonna della ninna nanna, San Donaci, Pop, Porto Rubino e Il Postino, animando il concerto con incursioni e duetti insieme agli artisti ospiti. A chiudere la serata, Rubino ha attraversato le vie del centro storico di Martina Franca insieme alla Sbanda, seguito dal pubblico in un corteo di musica e festa che ha idealmente salutato la terza edizione del festival.

Per il terzo anno consecutivo, Compà si conferma un progetto di successo che continua a crescere, unendo pubblico, artisti e territorio in un'esperienza collettiva di musica e condivisione e affermandosi come uno degli appuntamenti più originali dell'estate pugliese che rinnova, anno dopo anno, il legame con la tradizione bandistica.