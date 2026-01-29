Lemuri il Visionario e Donatella Pandimiglio insieme in "Mentre piove"

Roma, 29 gen. (askanews) - Un incontro artistico nato sotto i riflettori di Rai 1 che oggi si trasforma in un progetto discografico emozionante. Vittorio Centrone, in arte Lemuri il Visionario, e Donatella Pandimiglio annunciano l'uscita di "Mentre piove", una ballata intensa e delicata che esplora i confini di un amore capace di resistere al tempo e allo spazio. Il brano è un racconto a due voci, un intreccio maschile e femminile che dà vita a una storia di mancanza e speranza. Due persone lontane, unite da un filo invisibile, si ritrovano in un dialogo emotivo dove le parole diventano pensiero e promessa. La pioggia, elemento centrale del titolo, fa da cornice a un sentimento che non si spegne ma cresce proprio nell'attesa.

"Mentre piove" è anche un videoclip firmato dal regista Michele Vitello con la collaborazione di Niccolò Carosi che ne ha curato la fotografia. Il videoclip coglie della canzone gli aspetti simbolici e peculiari del percorso artistico di Lemuri il Visionario. Si sviluppa prendendo spunto dalla mitologia in cui i due protagonisti si riscoprono come presenze umane in armonia con il mondo. Il video girato all'interno di Villa Torlonia in Roma interpreta la forza evocativa del cantautore.

"È gratificante immergersi nel modo suggestivo di Lemuri - sottolinea Michele Vitiello - in questo brano ci si riappropria di un'autentica poesia della natura e lirismo è espresso dalla connubio della voci: Donatella Pandimiglio e Lemuri hanno tradizioni musicali diverse, ma anime simili, come i loro occhi".