Lella Costa: il teatro ridà alle persone un senso di comunità

Milano, 23 feb. (askanews) - Il teatro ridà alle persone un senso di comunità perduto. Lo ha detto Lella costa, codirettrice artistica del Teatro Carcano di Milano, dove in questi giorni interpreta la "Lisistrata" di Aristofane, insieme con Serena Sinigaglia,

"Credo che ci sia un grande bisogno di testimonianza, di onestà intellettuale, ma soprattutto nel momento in cui per esempio fai uno spettacolo, comunque ti dedichi una creazione, che queste creazioni siano di qualità, siano belle oltre che buone. I contenuti sono facoltativi ma la forma è obbligatoria nel nostro mestiere", ha detto ad askanews, raccontando la rapidità con cui si è riempita la sala da 1.000 posti del teatro per lo spettacolo. "Riuscire a fare del buon teatro, del bel teatro e metterci dentro dei contenuti e - detesto la parola messaggi perché non è il mestiere del teatro - ma insomma delle parole, delle riflessioni, delle incursioni in aspetti che riguardano anche la contemporaneità", ha spiegato.

"Poi magari le persone vanno a casa con un pezzettino su cui ragionare, riflettere o emozionarsi - ha aggiunto - credo che sia il modo in cui il teatro può continuare a contribuire proprio a creare comunità, perché quello che ci manca, almeno che me manca, è questa sensazione di appartenere a una comunità che condivide, mica tanti principi, quattro, però di quelli non negoziabili. Credo che il teatro possa contribuire a questo".