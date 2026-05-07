ULTIME NOTIZIE 07 MAGGIO 2026

L.elettorale, Tajani: centrodestra unito, c'è condivisione completa

Roma, 7 mag. (askanews) - Sulla legge elettorale "c'è una condivisione complessiva da parte del centrodestra che è unito. Vedo delle ricostruzioni di stampa che non stanno né in cielo né in terra". Lo ha detto il segretario di FI, Antonio Tajani, a margine di una conferenza stampa alla Camera.

"Dobbiamo andare avanti con la legge elettorale parlando anche con le opposizioni e discutendo sui contenuti, non attraverso slogan. Vedremo quali saranno i tempi per rivedere l'attuale legge e dare più rappresentatività ai territori", ha aggiunto.

Il vicepremier ha poi ribadito un'unità di intenti nel centrodestra: "Siamo perfettamente d'accordo sulla politica estera, su quella economica ed energetica a cominciare dal nucleare".

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