L.elettorale, Schlein in aula: è Meloni che ha tradito gli italiani

Roma, 16 lug. (askanews) - Giorgia Meloni si chiede "chi ha tradito" sulla legge elettorale ma "presidente Meloni, si faccia dire la verità: è lei che ha tradito. Ha tradito la fiducia degli italiani. Avevate promesso di abolire le accise, di abolire la Fornero, il blocco navale... L'unica cosa che avete bloccato è la produzione industriale. Avevate promesso e non avete fatto". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein durante la dichiarazione di voto del Pd alla Camera sulla legge elettorale. "Ha tradito anche i suoi alleati per rincorrere Vannacci sull'emendamento Ziello".

"Non c'è piu una maggioranza, è un colabrodo, prendetene atto e traetene le conseguenze per il paese", ha concluso.