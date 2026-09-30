ULTIME NOTIZIE 30 SETTEMBRE 2026

L.elettorale, Magi (+Eu): è un colpo di Stato, inizio digiuno

Roma, 30 set. (askanews) - "Questa legge è un colpo di Stato elettorale che vuole consentire a una minoranza nel Paese di diventare maggioranza schiacciante in Parlamento. E' inaccettabile, si vuole impedire a delle forze politiche di partecipare alle elezioni e questo è contro i cittadini non contro i partiti. Da oggi inizierò un digiuno per ottenere la modifica almeno delle parti peggiori di questa norma e consentire di presentare le liste con la firma digitale". Lo ha detto il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, a margine di una conferenza stampa alla Camera, in vista dell'approdo della legge in Aula a Montecitorio, nel pomeriggio.

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