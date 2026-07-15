ULTIME NOTIZIE 15 LUGLIO 2026

L.elettorale, La Russa: bene Meloni a riflessione su voti mancati

Roma, 15 lug. (askanews) - "Fa bene Meloni a considerare un motivo di riflessione importante i voti che sono mancati a un provvedimento voluto dal governo, mi pare che si stia facendo una esagerazione sul voto a un emendamento". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine di un evento a Palazzo Giustiniani, è tornato a parlare del voto di ieri alla Camera sulla legge elettorale. "Al Senato non c'è voto segreto: ognuno ci deve mettere la faccia su quello che vota. Questo vuol dire che nessuno può nascondersi dietro al dito" ha aggiunto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine della proiezione di un documentario a Palazzo Giustiniani, tornando a parlare del voto sulla legge elettorale di ieri alla Camera.

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