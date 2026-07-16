L.elettorale, Fratoianni: il Parlamento non è roba vostra

Roma, 16 lug. (askanews) - "Il Parlamento non è roba vostra, la Costituzione non è roba vostra, la Repubblica non è roba vostra. Se volete fare il premierato dovete avere il coraggio di cambiare la Costituzione presentandovi davanti agli italiani. Prenderete un altro ceffone ma dovete avere il coraggio di farlo perché non è roba vostra. Questo è il punto politico". Così, in sede di dichiarzioni di voto sulla legge elettorale il leader di Avs Nicola Fratoianni.

"Ed è inutile - ha aggiunto Fratoianni - che Meloni sfidi le opposizioni. In Senato voteremo contro tutti i vostri emendamenti perché il punto è la politica, è l'obiettivo: è inemendabile questa legge per il suo obiettivo che noi contrastiamo".

"Noi siamo le opposizioni che si candidano all'alternativa a questa destra, le opposizioni repubblicane costituzionali. Anche se avete negato la diretta rai" perché "avete talmente paura di mostrare le vostre figuracce, gli italiani se ne sono accorti. Noi qui oggi continueremo la battaglia per difendere la Repubblica, la Costituzione per dare un'alternativa a questo paese", ha concluso.