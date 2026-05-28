L.elettorale, Conte: improbabile collaborare a testo maggioranza

Roma, 28 mag. (askanews) - "La legge elettorale non è tra le priorità degli italiani e non li appassiona. La maggioranza che sta andando in scadenza cerca di acconciarsi una legge per perpetuare il potere e rimanere ancorati alle poltrone. Abbiamo già detto che questo testo non va bene e allontana ancora di più gli eletti dagli elettori. Le segreterie di partito fanno tutto, liste, listini e listoni, e gli italiani non possono mai esprimersi. Improbabile per noi collaborare a questo testo". Così il leader M5s, Giuseppe Conte, incontrando i cronisti davanti a Montecitorio.