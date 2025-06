Lego, una campagna per le bambine: costruttrici e innovatrici

Milano, 9 giu. (askanews) - Il Gruppo Lego ha lanciato la nuova campagna She Built That. In un mondo in cui il concetto di "costruire" è ancora filtrato da stereotipi di genere, il brano hip hop dei Run-D.M.C. "It's Like That" viene reinterpretato per raccontare una nuova storia. Intitolato "She Built That", il brano aggiornato e il relativo videoclip vogliono ispirare la società e le bambine di tutto il mondo a vedersi come costruttrici, creatrici e innovatrici. In occasione del lancio della campagna nel nostro Paese, Lego Italia ha scelto Giulia Stabile - ballerina e performer molto amata dalle più giovani - come testimonial e modello positivo per le nuove generazioni. E a Milano alcune bambine l'hanno incontrata proprio per parlare di come le ragazze possono cambiare il mondo.

"Penso che sia in qualche modo fondamentale partire dai bimbi - ha detto ad askanews -. In più mi sento molto vicina a loro, forse perché sono un po' Peter Pan, anche se mi sento molto matura per la mia età, allo stesso tempo sento di non aver abbandonato la bambina che è in me. Mi hanno riempita di energie e spero in qualche modo di aver lasciato qualcosa di importante in loro perché come dicevo prima bisogna partire dai bimbi e quindi spero di aver detto qualcosa di utile che porteranno con loro".

Una ricerca globale commissionata dal Gruppo Lego ha rivelato che, alla parola "costruttore", i bambini associano principalmente "un uomo in un cantiere" o "un ragazzo che gioca con i mattoncini". L'indagine, condotta in 21 Paesi, ha evidenziato che l'80% degli adulti ritiene che la società veda ancora i maschi come costruttori "naturalmente" più portati delle femmine, e così mamme e bambine tendono a sottovalutare le proprie capacità.

"Il mio consiglio - ha aggiunto Giulia Stabile, celere anche come volto di Amici di Maria De Filippi - è di immaginare veramente tutto come un Lego, ma un Lego già definito, cioè nel senso che noi, prima ancora di riuscire a fare la costruzione finale, ne vediamo l'immagine e quell'immagine per me è come l'obiettivo e quindi c'è tutto il percorso che tante volte impiega molto più tempo quando è una costruzione più articolata, più difficile, complessa, eccetera. Ci mettiamo molto più tempo, però comunque ci piace quel percorso".

La ballerina sarà anche protagonista di un nuovo video realizzato sulle note di "She Built That", in cui si esibirà in una coreografia pensata per esprimere tutta la forza dell'immaginazione. Il video darà il via a una challenge che coinvolgerà altre content creator per ispirare le bambine a diventare le nuove costruttrici del domani.