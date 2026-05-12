ULTIME NOTIZIE 12 MAGGIO 2026

Legge elettorale, Tajani: opposizione non proceda con no pretestuosi

Bratislava, 12 mag. (askanews) - "Noi abbiamo una proposta, siamo disposti a discutere. Poi, se non vogliono discutere, è una scelta loro", ha dichiarato ai giornalisti il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a margine della ministeriale del gruppo "Amici dei Balcani occidentali" a Bratislava, rispondendo ad una domanda sulla legge elettorale.

Tajani ha chiesto alle opposizioni di non procedere con no "pretestuosi" e di lavorare sul merito della legge elettorale, che "va fatta".

"Smentisco qualsiasi ipotesi che si possa pensare a pareggi: i pareggi non esistono. O si vince o si perde" ha affermato Tajani.

"Da parte del governo c'è grande apertura per avere una legge elettorale che garantisca stabilità al paese e governabilità chiunque vinca". "È una legge che riguarda tutti, non riguarda noi", ha precisato il ministro.

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