Legge elettorale, Tajani: "Non ci sono problemi nella maggioranza"

Jolanda di Savoia (Ferrara), 16 lug. (askanews) - "La legge è passata con una maggioranza molto ampia, quindi non ci sono problemi all'interno della maggioranza e della coalizione di centrodestra". Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani, sulla legge elettorale approvata oggi alla Camera e che ora passa all'esame del Senato, a margine dell'evento "Bienvenue à la BFuture farm en République du Congo" nella sede di Bf Spa a Jolanda di Savoia nel ferrarese.

Sulla bocciatura dell'emendamento in materia di preferenze e di quote femminili, Tajani ha minimizzato: "Io non mi sconvolgo se un emendamento non viene approvato. L'importante è che sia stata approvata la legge, perché l'obiettivo fondamentale è quello di garantire stabilità a questo Paese. Lavoriamo non soltanto per affrontare con serenità i prossimi cinque anni, cioè con stabilità di governo, ma lavoriamo intanto per affrontare le grandi questioni economiche", ha aggiunto il vicepremier.

"No, assolutamente", ha replicato il vicepremier a chi gli chiedeva se in maggioranza si stia già parlando di date per il prossimo voto. "I giornalisti fanno il loro mestiere, l'ho fatto per tanti anni anch'io, quindi so che poi si gioca sulle date, sulle cose. Vedremo. Adesso è importante affrontare altre questioni. Anche qui siamo a lavorare per favorire la crescita del nostro Paese, per favorire una buona politica estera, guardando a Paesi come quelli del continente africano", ha aggiunto Tajani.