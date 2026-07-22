Legge elettorale, Tajani: ci sono stati malumori in tutti i partiti

Roma, 22 lug. (askanews) - Sulle legge elettorale e sulle preferenze "i malumori ci sono stati in tutti i partiti. Vedremo se in Senato ci sarà un emendamento, esamineremo i contenuti. A noi la legge va bene così com'è". Così il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, conversando con i cronisti fuori da Montecitorio.

"Poi vedremo se ci saranno delle proposte degli alleati, le esamineremo come abbiamo fatto l'altra volta: vedremo quale sarà la proposta, se ci sarà un emendamento, chi lo presenterà, cosa dirà questo emendamento e lo si esaminerà con grande serenità e interesse. I gruppi decideranno autonomamente, ma non si può dare un giudizio prima che venga presentata una proposta", ha aggiunto.