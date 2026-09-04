ULTIME NOTIZIE 04 SETTEMBRE 2026

Legge Elettorale, Meloni: "Cittadini scelgano coalizione e candidato"

Bari, 4 set. (askanews) - "Le battaglie che perdeva l'Italia ora le vince, sono conquiste che vogliamo lasciare agli italiani indipendentemente da chi vincerà. Per questo proponiamo che alle prossime elezioni e alle successive possano scegliere la coalizione, il programma e il candidato da proporre al capo dello Stato. Significa niente ribaltoni, manovre di Palazzo come vorrebbe fare il Pd anche questa volta, e avere cinque anni per governare". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla festa del governo in corso a Bari.

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