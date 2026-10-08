Legge elettorale, Donzelli: porta l'Italia nella terza Repubblica

Roma, 8 ott. (askanews) - "Con questa riforma elettorale l'Italia entrerà nella terza Repubblica". Lo ha detto rivolto ai banchi del centrosinistra Giovanni Donzelli, parlando a nome di Fdi in aula alla Camera durante le dichiarazioni di voto sulla legge elettorale.

"Una democrazia senza paralisi e ricatti di palazzo - ha spiegato - esattamente come auspicava Costantino Mortati, entreremo nella terza Repubblica con la democrazia dell'alternanza, grazie a una destra matura come immaginava Pinuccio Tatarella; entreremo nella terza Repubblica, una democrazia attenta ai territori come voleva Umberto Bossi. Entreremo nella terza Repubblica, una scelta di campo come sognava il presidente Berlusconi. Entreremo nella terza Repubblica con l'Italia apprezzata nel mondo come finalmente ci sta accompagnando Giorgia Meloni".