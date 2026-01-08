Legge Bilancio, OICE: serve attuazione chiara misure per ambiente

Roma, 8 gen. (askanews) - "La Legge di Bilancio 2026, approvata con la legge n. 199 del 30 dicembre 2025, introduce un insieme di misure che confermano la crescente centralità delle tematiche ambientali nelle politiche pubbliche, intervenendo su ambiti chiave come la gestione dei rifiuti, la tutela del clima, la protezione delle risorse idriche e la salvaguardia del territorio. Le modifiche al sistema di tracciabilità dei rifiuti e alcune semplificazioni amministrative possono favorire una maggiore efficienza operativa e progettuale, a condizione che non venga indebolito il livello di controllo e trasparenza lungo le filiere ambientali, elemento essenziale per garantire legalità, qualità degli interventi e sostenibilità reale". Lo ha dichiarato Francesco Ventura, consigliere OICE con delega all'Ambiente e A.U. VDP srl

"Positivo è l'impegno finanziario destinato alla tutela del territorio e della risorsa idrica, settori strategici sia per la sicurezza del Paese sia per l'adattamento ai cambiamenti climatici, così come la continuità degli strumenti di incentivo agli investimenti green, all'innovazione tecnologica e alla progettazione sostenibile. In questo quadro assume particolare rilievo anche la disciplina dell'assegnazione delle risorse per l'attuazione del Piano Sociale Clima, che potrà rappresentare un volano importante per interventi ambientali strutturali e integrati. Rilevante, inoltre, lo stanziamento di fondi per programmi di screening sanitario finalizzati alla diagnosi di patologie connesse all'inquinamento ambientale, con un'attenzione specifica ai Siti di Interesse Nazionale, dove il nesso tra ambiente, salute e rigenerazione territoriale è particolarmente evidente. Nel complesso, per noi progettisti OICE la manovra rappresenta un passo nella giusta direzione verso un modello di sviluppo più sostenibile e resiliente; sarà però fondamentale garantire chiarezza attuativa, coordinamento tra le misure e rapidità nella realizzazione degli interventi, affinché le risorse stanziate si traducano in risultati concreti per l'ambiente e per il Paese".