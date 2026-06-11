Legambiente: il nucleare è un morto, puntare sulle rinnovabili

Mantova, 11 giu. (askanews) - "Per abbassare la bolletta energetica, bisogna liberarsi dalla dipendenza del gas e dei signori del gas: continuiamo a cercare nuovi fornitori, quando invece dovremmo investire su soluzioni che a breve e medio termine ci potranno liberare da questa dipendenza dall'estero. Bisogna smetterla con la seduta spiritica con cui stiamo invocando un morto, il nucleare, ucciso dal mercato. Dovremmo fare quello che la Spagna ha fatto negli ultimi anni: investire sulle rinnovabili, investire sulle reti e investire sugli accumuli, per aumentare nell'arco di pochi anni il 10, 15 o 20% la produzione di elettricità rinnovabile. Questo è il modo con cui riusciremo finalmente a far pagare alle imprese e alle famiglie bollette elettriche più basse, per essere tutti competitivi e contribuire tutti a ridurre le emissioni che alimentano quella crisi climatica che continua a fare flagelli e disastri ambientali, umani ed economici, anche sul territorio nazionale". Lo ha detto Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, intervistato da askanews a Mantova alla giornata di apertura del Seminario Estivo di Fondazione Symbola.