Legale vittime: battuta infelice di Moretti su pannelli estintori

Roma, 11 feb. (askanews) - "Ha detto che non ha un ricordo preciso della presenza o meno, in loco, dei pannelli di segnalazione di questi estintori e lui sostiene che questi pannelli fossero incollati con uno scotch biadesivo facile da scollarsi e quindi al passaggio della gente, a volte veniva urtato, e si scollavano, e ha fatto una battuta secondo me poco felice, dicendo: ho controllato in questo palazzo, c'è lo stesso problema e si scollano anche qui". Così Domenico Radice, avvocato di parte civile delle famiglie delle vittime italiane, dopo l'incontro a Sion con Jacques Moretti, il proprietario del bar Le Constellation, riferendosi alle sue nuove dichiarazioni davanti ai legali.