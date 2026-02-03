ULTIME NOTIZIE 03 FEBBRAIO 2026

Lega, Zaia: Vannacci un corpo estraneo, non mi straccio le vesti

Milano, 3 feb. (askanews) - "Non sono sorpreso, non c'è nulla di nuovo sotto il sole, vista la lunga carriera che ha avuto in Lega, ovvero neanche un anno, è la conferma che ha preso atto di essere un corpo estraneo. Probabilmente aveva un altro progetto, non ha trovato il giusto substrato per farlo crescere in Lega e oggi decide di camminare con le sue gambe. Vedremo anche quale sarà il potenziale di questa marcia che farà in solitaria". Lo ha detto Luca Zaia, a margine del consiglio regionale del Veneto, commentando la notizia dell'uscita dalla Lega di Roberto Vannacci.

"Voglio anche ricordare che se Vannacci è Vannacci di oggi deve ringraziare il mio partito la Lega che investito su di lui per le Europee e gli ha permesso di avere un seggio", ha aggiunto. "Ho visto situazioni migliori, ne ho vissute di peggiori in Lega, per cui di certo non stiamo qui a stracciarci le vesti perché Vannacci se ne va via: ne prendiamo atto e noi andiamo avanti per la nostra strada", ha concluso Zaia.

POLITICA
24
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi