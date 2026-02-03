Lega, Zaia: Vannacci un corpo estraneo, non mi straccio le vesti

Milano, 3 feb. (askanews) - "Non sono sorpreso, non c'è nulla di nuovo sotto il sole, vista la lunga carriera che ha avuto in Lega, ovvero neanche un anno, è la conferma che ha preso atto di essere un corpo estraneo. Probabilmente aveva un altro progetto, non ha trovato il giusto substrato per farlo crescere in Lega e oggi decide di camminare con le sue gambe. Vedremo anche quale sarà il potenziale di questa marcia che farà in solitaria". Lo ha detto Luca Zaia, a margine del consiglio regionale del Veneto, commentando la notizia dell'uscita dalla Lega di Roberto Vannacci.

"Voglio anche ricordare che se Vannacci è Vannacci di oggi deve ringraziare il mio partito la Lega che investito su di lui per le Europee e gli ha permesso di avere un seggio", ha aggiunto. "Ho visto situazioni migliori, ne ho vissute di peggiori in Lega, per cui di certo non stiamo qui a stracciarci le vesti perché Vannacci se ne va via: ne prendiamo atto e noi andiamo avanti per la nostra strada", ha concluso Zaia.