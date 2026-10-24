Lega, Zaia: "Io in segreteria? Vedremo, ho sempre fatto il militante"

Milano, 24 ott. (askanews) - "Non è questione di non volerci mettere la faccia. Cercheremo di capire anche cosa accadrà e quali saranno le modifiche statutarie. Io ho sempre fatto il militante, e penso di essere uno dei militanti storici, non mi sono mai tirato indietro e non ho mai cercato incarichi. Ognuno deve fare il mestiere che gli è stato affidato, poi vedremo. Ma non lo dico in maniera tattica". Lo ha detto Luca Zaia, rispondendo ai giornalisti a margine del Congresso della Lega a Milano, dopo l'affermazione di Claudio Durigon secondo il quale Salvini chiederà all'ex Governatore del Veneto di entrare in segreteria e "Zaia dovvrà metterci la faccia".

Secondo Zaia, "l'apertura sulla segreteria, che non è una novità, è un passo importante. Ma io non ne so niente, non ho mai rincorso le cariche di partito".