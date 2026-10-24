ULTIME NOTIZIE 24 OTTOBRE 2026

Lega, Zaia: da congresso si esca uniti, chi vince rispetti idee altrui

Milano, 24 ott. (askanews) - "Io penso che dal congresso si dovrà uscire uniti e in serenità. Chi perde dovrà dire 'lui è il mio segretario', chi vince dovrà considerare che comunque siamo una grande famiglia, con militanti che hanno diverse estrazioni sociali, culturali, politiche ed è giusto rispettare le idee di tutti". Lo ha detto Luca Zaia, parlando con i giornalisti al congresso della Lega.

Alla domanda sulla possibilità che il 'dissidente' Romeo venga sostituito nel ruolo di capogruppo in Senato, Zaia ha risposto: "Penso che dobbiamo arrivare alle elezioni con la formazione che abbiamo".

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