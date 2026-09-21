Lega, Sardone: congresso inutile, facciamolo, ma dopo basta polemiche

Milano, 21 set. (askanews) - "Per me era anche inutile questo congresso, però dato che è stato richiesto, sono convinta che verrà riconfermato Matteo Salvini e da lì però basta". Lo ha detto la vice segretaria della Lega Silvia Sardone, arrivando in via Bellerio per il Federale che dovrà decidere le modalità, data e luogo del congresso straordinario.

"Io del congresso l'ho appreso a Pontida e quindi è stata una decisione esclusivamente di Salvini, non deve concordare una decisione così con me, anche perché riguarda la sua persona e la sua figura. Io ho ribadito la fiducia nel segretario federale e se ha deciso di rifare un congresso per una nuova riconferma, perché qualcuno in queste settimane, in questi mesi lo ha più volte messo in discussione, bene, lo facciamo così mettiamo un punto e poi però da quel momento in poi si lavora per le elezioni che ci sono, le amministrative, le elezioni politiche, poi ci saranno le elezioni regionali. Insomma, parliamo di quello che serve ai cittadini", ha aggiunto Sardone che sul punto ha concluso: "Ha spiazzato anche me l'annuncio perché per quanto mi riguarda Matteo c'era, c'è e non era in discussione".