Lega, Salvini: oggi tavolo importante, non ci sono situazioni interne

Milano, 22 giu. (askanews) - "Questo è un tavolo importante, non ci sono situazioni interne. C'è un assestamento di bilancio con miliardi da investire, c'è il Piano a Casa in corso, ci sono piccolissimi problemi di discussione con la più grande potenza al mondo che sono gli Stati Uniti d'America, c'è il tema sicurezza, c'è l'Autonomia, ci sono comuni e regioni che giustamente sono arrabbiate con l'Europa che vuole tagliare fondi all'agricoltura e fondi di Coesione. Quindi temi di discussione su cui sindaci, presidenti di province e governatori possano discutere ce ne sono a iosa. Non mi appassionano le beghe giornalistiche". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo al cantiere della Caserma Montello di Milano, a proposito del tavolo con i territori che si insedierà per provare ad appianare le divergenze interne al partito tra i 'salviniani' e l'ala 'nordista'.