ULTIME NOTIZIE 12 OTTOBRE 2026

Lega, Salvini: a congresso nasce segreteria politica e cambia simbolo

Milano, 12 ott. (askanews) - Il congresso straordinario della Lega che si terrà a Milano il 24 e 25 ottobre sarà l'occasione per dotare il partito di una "segreteria" politica e per rivedere il simbolo del partito. Lo ha annunciato il segretario del Carroccio, Matteo Salvini, al termine del Consiglio Federale in via Bellerio.

"Il congresso è il momento migliore per mettere delle idee sul tavolo, quindi chiunque le porterà sarà il benvenuto, ci saranno delegati eletti dai militanti in tutta Italia. Ho scelto di dotare la Lega di una segreteria politica per condividere onori e oneri sicuramente aggiorneremo anche il simbolo perché il mondo cambia e la Lega corre: siamo orgogliosi delle nostre radici del nostro passato, ma viviamo nel presente e prepariamo il futuro", ha aggiunto.

Alla richiesta di dettagli sul simbolo e sulla nuova segreteria, Salvini si è limitato a rispondere: "Ne parleremo al congresso".

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi