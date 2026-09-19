ULTIME NOTIZIE 19 SETTEMBRE 2026

Lega, Romeo: a Pontida credo sarò sul palco. Contestazioni? Mi auguro di no

Pontida (Bg), 19 set. (askanews) - "Per quale ragione non dovrei essere sul palco" di Pontida? "Dai, direi proprio di sì...". Massimiliano Romeo, segretario della Lega Lombarda, risponde così ai giornalisti che a Pontida gli chiedono se domani sarà tra gli oratori che si alterneranno dal palco, dopo i dubbi circolati nei giorni scorsi per le sue posizioni critiche verso il segretario Matteo Salvini.

Sul clima che si respirerà domani, Romeo dice: "Pontida è sacra, è un momento di festa e deve essere una festa. Poi è chiaro che Pontida è del popolo, è della comunità, e sarà il popolo a decidere". Alla domanda se immagina contestazioni nei confronti del segretario Salvini, risponde: "Io mi auguro di no, spero si mantenga un clima di serenità e di festa. Poi chiaramente le questioni di fondo restano sul tavolo ma ci sarà modo e tempo per affrontarla". Sulla possibilità di ulteriori incontri nelle prossime settimane tra Salvini e i 'Nordisti', Romeo risponde: "Penso proprio di sì. L'auspicio è che questo desiderio partito dalla base di rinnovamento, possa trovare la sua strada. Ovviamente tutti insieme perché a noi piace il concetto di squadra".

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