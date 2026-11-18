Campobasso, 17 nov. (askanews) Imparare il valore della sostenibilità e della raccolta differenziata attraverso il gioco e l'arte. Il viaggio nell'economia circolare promosso da Corepla il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica fa tappa in Molise. Da oggi fino al 29 novembre, il Centro Commerciale Costaverde di Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso, ospita l'iniziativa "Casetta Corepla".

Un laboratorio ludico-didattico itinerante pensato per mostrare ai più piccoli e alle famiglie il ciclo completo dell'imballaggio in plastica: dalla corretta separazione domestica alla sua trasformazione in nuovi oggetti e risorse. L'iniziativa vedrà il coinvolgimento diretto di oltre 500 bambini delle scuole della provincia di Campobasso, ma rimarrà a completa disposizione di tutti i cittadini e visitatori del centro commerciale.

Le parole di Chiara Caporizzo, Progetti Scuole e Territorio: "Casetta Corepla è il laboratorio ludico didattico all'interno del Consorzio. Attraverso esso I bambini imparano le nozioni fondamentali riguardo la divisione degli imbalaggi e, più in generale, sulla raccolta differenziata. Un'iniziativa portata avanti a livello nazionale dal Consorzio per sensibilizzare I cittadini per una corretta raccolta differenziata. Molti dei nostri progetti riguardano proprio le scuole e I territori".

Ma l'impegno per l'ambiente al Costaverde si declina anche attraverso il linguaggio dell'arte. Accanto alla Casetta, trova spazio la mostra del progetto "Redivivus", una suggestiva esposizione di quadri, realizzati dai ragazzi degli Istituti penitenziari minorili siciliani, che racconta come la materia recuperata possa rinascere e trasformarsi in opere d'arte capaci di emozionare e far riflettere.

Nuovamente, Chiara Caporizzo, Progetti Scuole e Territorio: "Oltre a Casetta Corepla sarà possible ammirare anche I quadri del Progetto Redivivus, portato avanti dalla collaborazione tra Corepla e "Mani e Mente" di Romina Scamardi, che ha realizzato con I ragazzi degli Istituti penitenziari minorili siciliani delle bellissime opere d'arte, realizzate con una tecnica di lavorazione particolare: 500 bottiglie assemblate e dipinte per creare dei piccoli capolavori messi poi a disposizione della comunità".

Un'occasione concreta per sensibilizzare i cittadini di oggi e di domani: perché la tutela del pianeta parte dai gesti quotidiani e dalla consapevolezza che ogni imballaggio riciclato è una risorsa per il futuro.