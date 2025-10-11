ULTIME NOTIZIE 11 OTTOBRE 2025

Lecornu: non ho un programma, se non di uscire da un momento doloroso

Milano, 11 ott. (askanews) - "Non ho alcun obiettivo se non quello di uscire da questo momento oggettivamente molto doloroso per tutti", ha assicurato il Primo Ministro Sébastien Lecornu dopo una visita alla stazione di polizia di L'Ha -Les-Roses (Val-de-Marne), la sua prima dichiarazione pubblica dopo la sua riconferma decisa dal presidente francese Emmanuel Macron.

"Non credo che ci fossero molti candidati, per essere completamente trasparente - ha sottolineato - E quindi, vi dirò, l'ho detto ai francesi in televisione questa settimana, non ho un programma. Non ho altra ambizione che uscire da questo momento, che è oggettivamente molto doloroso per tutti".

