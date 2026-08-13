ULTIME NOTIZIE 13 AGOSTO 2026

L'eclissi di sole vista da 10.000 metri in volo sulla Spagna

Roma, 13 ago. (askanews) - L'eclissi di sole vista da un osservatorio privilegiato e molto particolare: queste sono le immagini riprese da un aereo dell'Iberia che volava a 10.000 metri di altitudine sopra la Spagna, uno dei paesi da cui si è potuto ammirare il fenomeno astronomico nella sua totalità.

Anche i piloti hanno indossato gli speciali occhialini per godersi lo spettacolo in sicurezza e sull'ala si intravede l'ombra durante il passaggio della luna davanti al sole.

L'eclissi ha lasciato per pochi attimi al buio diverse regioni della Spagna in pieno giorno, un'esperienza magica per milioni di persone.

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