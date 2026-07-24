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LeBron James passa ai 76ers, ultima sfida per il quinto anello

Milano, 24 lug. (askanews) - LeBron James riparte da Philadelphia. A 41 anni, il miglior marcatore nella storia della Nba giocherà la sua 24esima stagione con i 76ers, dopo aver salutato i Los Angeles Lakers a fine giugno.

"Pensavo di aver giocato la mia ultima partita", ha scritto James in un lungo post pubblicato su X, raccontando di aver riflettuto a lungo sul ritiro prima di decidere di continuare. "Amo ancora questo sport e ho ancora molto da dare. Voglio ancora competere, vincere e provare di nuovo l'emozione di conquistare un titolo."

I 76ers diventano così la quarta franchigia della carriera di LeBron, dopo Cleveland, Miami e i Lakers. A Philadelphia troverà Joel Embiid e Jaylen Brown, con l'obiettivo di riportare la squadra sul tetto della Nba.

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