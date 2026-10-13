ULTIME NOTIZIE 13 OTTOBRE 2026

Leader LFI Mélenchon canta la Marsigliese al corteo studenti a Parigi

Parigi, 13 ott. (askanews) - Il leader del partito della sinistra radicale francese La France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, con una fascia bianca al braccio, sfila nel corteo parigino partito da Place d'Italie per l'"atto V" del movimento studentesco delle scuole superiori, a cui si sono uniti le organizzazioni studentesche e i sindacati degli insegnanti. Accanto a lui coordinatore di LFI, Manuel Bompard.

Melenchon e gli altri esponenti del suo partito, molti indossando una fascia tricolore per farsi riconoscere, hanno intonato la Marsigliese, l'inno nazionale francese.

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