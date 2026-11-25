Bruxelles, 25 nov. (askanews) - Il leader indipendentista catalano Carles Puigdemont, in "esilio" a Bruxelles, ha annunciato che tornerà in Catalogna il 12 dicembre prossimo, dopo aver passato 9 anni all'estero per evitare arresto e processo in seguito all'organizzazione del referendum per l'indipendenza della Catalogna nel 2017, dichiarato illegale dal governo di Madrid.

"Nove anni dopo, dopo tre tentativi di estradizione, dopo aver cercato di impedire le cerimonie di insediamento alla presidenza della Generalitat, di impedire di candidarci alle elezioni europee, di privarci fraudolentemente dell'immunità parlamentare, di spiarci e diffamarci, la Spagna ha fallito nel suo intento e io tornerò nel mio Paese, in Catalogna, senza dover chiedere loro né permesso né perdono, senza aver rinunciato a nulla", ha detto Puigdemont. Il suo ritorno, è ora possibile senza conseguenze penali grazie ad una amnistia voluta dal governo Sanchez, che, dopo una lunga controversia legale, è stata applicata anche al suo caso, dopo una decisione presa in tal senso il 23 novembre dalla Corte Suprema spagnola.

Puidgemont tornerà solo dopo le elezioni spagnole, che si terranno il 29 novembre, e non ha chiarito al momento nei dettagli come pensa di gestire il suo ritorno sulla scena politica del suo Paese.

"Poiché sono trascorsi nove anni e molte cose sono cambiate, poiché abbiamo imparato dagli altri e poiché il mondo in generale sta attraversando un'era di metamorfosi di enorme importanza per tutta l'umanità, sono consapevole che dobbiamo aggiornare la strategia per l'indipendenza della Catalogna - ha detto - e definirla in linea con queste circostanze e questi cambiamenti. Ed è anche per questo motivo che giovedì 17 dicembre terrò una conferenza pubblica per esporre la mia proposta, il mio contributo a questa strategia".